Hospital Leonardo da Vinci recebe 11 pacientes com Covid-19 no primeiro dia de atendimento

O Hospital Leonardo da Vinci recebeu 11 pacientes no primeiro dia de atendimento exclusivo a infectados com a Covid-19, de acordo com o governador do estado, Camilo Santana, em nova transmissão ao vivo por rede social nesta segunda-feira (23). O Ceará tem 164 casos confirmados de novo coronavírus, segundo boletim da secretaria da Saúde desta segunda.

O Hospital Leonardo da Vinci dispõe de 230 leitos, 30 de UTI, e foi requisitado pelo Governo do Ceará para dar suporte a partir de confirmações da doença no estado. Apenas casos confirmados da Covid-19 serão atendidos no hospital.

Reunião

Na live, o governador do Ceará agradeceu o diálogo com o Governo na reunião. Segundo ele, o Planalto vai atender a diversas demandas dos governadores do Nordeste para o enfrentamento ao coronavírus.

"Tínhamos enviado uma carta dos governadores com alguns pontos de reivindicação para o enfrentamento em duas linhas, que é da saúde e da economia. O Governo reconheceu e atendeu praticamente todos os pontos apresentados", disse o petista.

Entre elas, Camilo citou a transferência de recursos para estados e municípios. O Governo, segundo ele, anunciou que vai enviar recursos não só financeiros. "Coloquei a dificuldade de adquirir insumos e equipamentos no Brasil. O ministro se comprometeu de enviar insumos e equipamentos e anunciou que passará recursos nos próximos quatro meses para o enfrentamento", disse.

O Governo Federal suspendeu as dívidas do Estado com a União e os bancos públicos por pelo menos quatro meses, que podem ser estendidos para seis mese, segundo Camilo.