Hospital da Mulher transfere atendimento de pacientes ambulatoriais para policlínica

Inaugurada em outubro de 2019, a Policlínica Dr. Lusmar Veras Rodrigues, no bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza, começou a receber este mês pacientes antes acompanhados no ambulatório do Hospital Maternidade Dra.Zilda Arns, o Hospital da Mulher. Para acolher os pacientes remanejados, a policlínica teve um investimento de R$ 12,5 milhões em obra e aquisição de equipamentos, e contou com a contratação de profissionais de saúde durante os meses de novembro e dezembro de 2019, segundo a Prefeitura.

O ambulatório do Hospital da Mulher, com capacidade de 4 mil atendimento por mês, continua funcionando, mas mas será destinado somente aos pacientes acompanhados na própria unidade. O remanejamento vai ser comunicado aos usuários por meio de ligação telefônica da Central de Regulação do Hospital ou do agente comunitário do posto de saúde.

Com a capacidade de até 8 mil atendimentos por mês, a policlínica abrange 13 especialidades médicas e conta com equipe médica multidisciplinar, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. “Nós vamos ter não apenas um médico endocrinologista, mas também oftalmologistas, nutricionistas, cardiologistas e também nefrologistas”,

frisa a secretária municipal de saúde, Joana Maciel.

Dentre as especialidades, estão cardiologia, neurologia, endocrinologia, ginecologia, urologia, dermatologia, nefrologia, infectologia, angiologia, oftalmologia, estomaterapia, com um maior cuidado ao paciente hipertenso e diabético.

Usuários

A costureira Dione dos Santos, de 55 anos, que frequenta o Hospital da Mulher a meses, hoje (28) foi consultada pela primeira vez no novo espaço. Ela foi atendida pela manhã e logo foi encaminhada para marcar o retorno. “Eu vim fazer um procedimento de retirada de sinais, mas não sabia que aqui funcionava. Fui para o Hospital

da Mulher e me mandaram vir para cá”, conta a costureira.

Já o aposentado José Carneiro, 87, que está esperando há um mês para realizar os exames de próstata, após ser consultado por um urologista, recebeu um encaminhamento, mas contou que até o momento não conseguiu efetivar.

“Agora, com a criação das policlínicas, nós já entregamos duas, uma no Jangurussu e essa agora. Este ano, vamos inaugurar mais duas policlínicas como essa, no Passaré e no Bom Sucesso”, finaliza secretária de saúde, Joana Maciel, sobre os projetos para Fortaleza.