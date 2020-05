Fortaleza tem média de aproximadamente 50 óbitos por Covid-19 a cada 24 horas

A cada 24 horas, foram registradas, em média, 49,3 mortes por Covid-19 em Fortaleza na última semana. A informação é do boletim epidemiológico semanal da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgado na noite desta quarta-feira (13). Essa média praticamente dobrou desde as primeiras confirmações de morte pela doença.

Foto: Camila Lima

Epicentro da doença no estado, ultrapassando a marca de mil pessoas mortas em decorrência do novo coronavírus, a capital cearense registra mortes de em 116 bairros. Segundo a última atualização da plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde, feita às 17h57, Fortaleza contabiliza 1.022 óbitos, além de 13.037 casos da enfermidade.

> Mortes por síndrome respiratória aumentam em 1.676% no Ceará em decorrência da Covid-19

De acordo com o boletim da SMS, considerado todo período compreendido desde a ocorrência dos primeiros óbitos pelo novo coronavírus na capital, registrados em 24 de março, a média foi de 21,1 mortes por dia. No entanto, nas duas primeiras semanas epidemiológicas a média diminuiu para três mortes diárias, que cresceu até alcançar 50 óbitos em média na 19ª semana de combate a pandemia. O número demonstra o aumento exponencial dos desfechos fatais pela doença na cidade.



O Estado do Ceará atingiu 109 óbitos confirmados por Covid-19 nas últimas 24 horas e bateu o próprio recorde - o total anterior era de 99, registrado no dia 2 de maio. A soma agora é de 1.389 mortes na pandemia do novo coronavírus, segundo dados da plataforma IntegraSUS, atualizada às 17h57 desta quarta-feira (13).

Ao todo, 19.156 pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus no Estado, um aumento de 744 casos nas últimas 24 horas.

A taxa de letalidade da doença na região é de 7,3%. Ainda são investigados 32.297 possíveis casos e 482 óbitos suspeitos de coronavírus. O número de exames aplicados é de 49.530.

Fora da Capital, as cidades com alto contágio são Caucaia (752) e Maracanaú (397), na Região Metropolitana. No interior, Sobral (324) e Itapipoca (277) têm destaque negativo.

O índice de recuperados é 9.796, segundo a Sesa. A taxa de ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) está em 88,53% no Ceará.