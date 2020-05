Fortaleza tem apenas cinco bairros sem registro de morte por Covid-19

Apenas cinco dos 121 bairros de Fortaleza não registraram mortes de residentes em decorrência da Covid-19. São eles: Maraponga, Salinas, Praia do Futuro I, Praia do Futuro II e Lourdes. As informações foram divulgadas na noite desta quarta-feira (13), em boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde(SMS). Atualmente, 116 bairros da cidade já registram mortes de residentes.

A Barra do Ceará (44), o Vicente Pizón (34) e o Cristo Redentor (30), lideram as regiões da cidade com maior número de óbitos, somando juntos 108 registros.

Fortaleza superou a marca de mil mortes por Covid-19 nesta quarta-feira (13) e está sob isolamento social rígido por decreto de 8 a 20 de maio.

Conforme o boletim da SMS, o mapa de área dos óbitos segundo bairros mostrou a tendência de concentração de mortes, principalmente, nas regiões do Grande Pirambu; Barra do Ceará/Vila Velha/Quintino Cunha; Vicente Pinzon-Cais do Porto; São João do Tauape-Aerolândia.

Ainda de acordo com o boletim, a grande maioria das mortes ocorreu entre moradores de bairros de baixo e muito baixo IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). O aumento das mortes nas Regionais 5 e 6, particularmente nos bairros Granja Lisboa, Granja Portugal, Bom Jardim, José Walter, Planalto Airton Senna, Mondubim, Jangurussu, Passaré e Messejana indica propagação rápida da doença para as duas regionais mais populosas da cidade.

Homens e mulheres com mais de 60 anos correspondem a faixa etária com maior número de mortes pelo novo coronavírus, com 77,7% dos óbitos. Já o gurpo com mais de 80 anos alcança 27,8% das mortes pela doença.

Circulação de carros

O fluxo médio de veículos nos bairros de Fortaleza registrou uma redução de até 80%, de acordo com informações do prefeito Roberto Cláudio repassadas na noite desta quarta-feira (13) durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais. O número de usuários de transporte público na Capital também caiu a 80%, a menor demanda, no último fim de semana

Entretanto, em pelo menos 10 bairros foi registrado um aumento de veículos circulando pela ruas, são eles:

Vila Peri

Bonsucesso

Bom Jardim, Mucuripe

Carlito Pamplona

Paupina

Padre Andrade

Canindezinho

Parangaba

Parque Dois Irmãos.

Casos no Ceará

O Estado do Ceará atingiu um recorde de confirmações de óbitos por Covid-19 nesta quarta, com 109 novos registros em 24 h, segundo dados de 17h57 do IntegraSUS. Ao todo, 19.156 pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus no Estado, um aumento de 744 casos nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença no estado é de 7,3%. Ainda são investigados 32.297 possíveis casos e 482 óbitos suspeitos de coronavírus. O número de exames aplicados é de 49.530.