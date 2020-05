Hospital da Mulher e do PV ganham mais de 100 novos leitos para Covid-19

O prefeito Roberto Cláudio anunciou no fim da tarde desta quarta-feira (13), em live, a instalação de 110 novos leitos para pacientes de Covid-19, sendo 54 deles no Hospital da Mulher e 56 na unidade de campanha no Presidente Vargas, que vai receber uma ampliação além do projeto original.

O cancelamento de cirurgias não urgentes possibilitou a destinação de mais leitos para o tratamento de Covid-19 no Hospital da Mulher. "A gente já tá com uma pequena unidade de Covid lá [no Hospital da Mulher] que envolve 10 leitos de UTI e 16 de enfermaria, mas em virtude de termos cancelado as cirurgias eletivas que não necessitam de tanta urgência acabou gerando um espaço vazio, por isso, vamos ocupá-lo com 54 leitos a partir da próxima segunda-feira com macas, oxigênio instalado, todos específicamente para Covid", afirmou.

O acréscimo de leitos no PV é necessário, segundo o prefeito, pois o total de 224 leitos originalmente previsto para a unidade está praticamento cheio - 93% de ocupação -, e a unidade vai receber mais um bloco de expansão além do projeto incial.





A secretaria da Saúde do Ceará confirmou nas últimas 24 h mais 109 óbitos por Covid-19, o maior número de registros para esse intevalo de tempo desde o início da pandemia - o recorde anterior era de 99, registrado no dia 2 de maio. A soma agora é de 1.389 mortes na pandemia do novo coronavírus, segundo dados da plataforma IntegraSUS, atualizada às 17h57 desta quarta-feira (13).

Fortaleza superou a marca de mil mortes por Covid-19, com 1.022 registros, e 13.037 infectados.