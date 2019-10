Esperança de encontrar pessoa com vida nos escombros intensifica resgate em prédio desabado

A possibilidade de encontrar uma pessoa com vida, soterrada nos escombros do Edifício Andrea, que desabou na terça-feira (15), intensificou os trabalhos de resgate no local, na noite desta quarta-feira (16). As escavações e remoções de entulhos continuam. Até o momento, três pessoas morreram, sete foram resgatadas com vida e outras sete seguem desaparecidas.

Por volta das 21h30, o Corpo de Bombeiros escutou o que teria sido a sinalização de uma pessoa viva sob os entulhos do prédio. De acordo com socorristas no local, a pessoa teria se comunicado com os bombeiros. Eles, inclusive, deitaram nos escombros para tentar ouvir melhor. Confirmado o pedido de ajuda da vítima, o fato causou felicidade em quem estava no local, resultando em aplausos e gritos emocionados.

Pedido de silêncio

Em seguida, a efusividade deu lugar à apreensão. Os bombeiros pediram completo silêncio para voluntários, imprensa, familiares, moradores da região e pessoas que acompanhavam as buscas no local, para que fosse possível escutar qualquer sinal da provável vítima e chegar até a pessoa. O local ficou em silêncio absoluto, com apenas alguns maquinários trabalhando. Em alguns momentos, eles até desligavam os maquinários, para evitar barulhos e facilitar o contato com a vítima. Cerca de meia hora depois do primeiro contato, a vítima se comunicou novamente.

Richardson Lucena

No momento do resgate, os bombeiros iam passando baldes com os escombros. Os agentes, inclusive, pediram para que a população da região trouxesse mais baldes para ajudar a tirar os estulhos. Os moradores logo se prontificaram em contribuir ainda mais, levando os objetos para ajudar.

Corredor de voluntários e outros profissionais mostram que os trabalhos na área intensificaram Camila Lima/SVM

Três longas filas de voluntários foram organizadas em frente ao Edifício Andrea, para o escoamento de escombros retirados do local. Os voluntários iam recebendo dos bombeiros os baldes de entulhos, passavam de mãos e mãos, para despejar o material. Foi possível ver voluntários, sem utilizar materiais de segurança, com as mãos sangrando, mas que mesmo assim não deixavam de colaborar na corrente.

"Se você me escuta, grite ou bata 3 vezes"

Em um certo momento, a comunicação da vítima cessou e os bombeiros intensificaram a retirada dos escombros. Eles chegaram a jogar oxigênio entre as pedras, para que a vítima respirasse.

Nos momentos de silêncio, o socorrista gritava: "Aqui é do Corpo de Bombeiros. Se você me escuta, grite ou bata 3 vezes".

Bombeiros estão concentrando esforços na busca pelas vítimas Camila Lima/SVM

Em entrevista, um dos bombeiros que está trabalhando no local afirmou que a corporação tentou entrar em contato com a vítima 5 vezes, "mas ela só respondeu 2 vezes". "O trabalho agora está bem delicado, porque está chegando perto", afirmou.

A todo instante, novos pedidos de silêncio, e escavações. Além dos profissionais do Governo do Estado e da Prefeitura de Fortaleza, uma massa expressiva de voluntários permanecia a postos para auxiliar nos trabalhos, que não têm hora ou dia para acabar.