Buscas sob escombros de prédio que desabou em Fortaleza seguem nesta quarta; entulhos são retirados

O trabalho de buscas por vítimas do desabamento do Edifício Andrea segue nesta quarta-feira. Os trabalhos seguem ininterruptos desde o primeiro atendimento à ocorrência, com o revezamento de equipes do Corpo de Bombeiros. Duas mortes foram confirmadas. A segunda morte é de uma mulher ainda não identificada. Ela foi encontrada na madrugada e ainda está sob os escombros. O número de pessoas desaparecidas também subiu para 9.

Os militares também deram início, na madrugada, à retirada dos entulhos, que são levados por caminhões que acessam o local.

Pela manhã, a chuva que caiu sobre a Capital diminuiu o ritmo do trabalho por alguns momentos mas, tão logo acabou, as equipes retomaram os trabalhos sobre os escombros. Segundo um bombeiro, a chuva fraca não atrapalha o serviço e pode até ajudar, pois baixa a poeira e ameniza o calor. Se a precipitação form mais forte, contudo, é recomendado que o trabalho seja suspenso, porque há risco, inclusive, para a equipe de resgate.

Bombeiros iniciam retirada de entulho de prédio que desabou em Fortaleza. Foto: Rafaela Duarte

Um morto, 9 feridos e 8 desaparecidos

Um entregador de água que estava em um mercadinho atingido pelos destroços foi a primeira pessoa morta na tragédia, conforme informação do Corpo de Bombeiros.

Além da pessoa que morreu, oito seguem desaparecidas e nove foram resgatadas com vida.

Nesta manhã, apenas dois feridos continuavam no Instituto Dr. Jospe Frota (IJF)

Cleide Maria da Cruz Carvalho, de 60 anos – deu entrada no hospital com ferimentos no corpo, mas o quadro é estável

Gilson Gomes, de 53 anos – resgatado do mercadinho ao lado do prédio

Na terça-feira, também foram atendidos no local:

Antônia Peixoto Coelho, de 72 anos – estado de saúde considerado grave. Foi levada a pedido da família para um hospital particular

Voluntário da Cruz vermelha que teve a mão machucada (o nome dele não foi divulgado)

Outras vítimas resgatadas foram levadas para hospitais particulares.

Desabamento

O Edifício Andrea desabou na manhã desta terça-feira (15), por volta das 10h28, no cruzamento da Rua Tibúrcio Cavalcante com Rua Tomás Acioli, no Bairro Dionísio Torres, em Fortaleza.

8 seguem desaparecidos no escombros e 9 resgatados com vida. Corpo de Bombeiros dá números oficiais da tragédia no Edifício Andrea

Vídeo mostra momento da queda

Drone: imagens aéreas mostram cenário de destruição

Vídeos minutos após a queda do prédio