Segunda morte é confirmada oficialmente pelos bombeiros após desabamento de prédio em Fortaleza

O Corpo de Bombeiros confirmou na manhã desta quarta-feira (16) a segunda morte ocasionada pelo desabamento do prédio localizado no Bairro Dionísio Torres, na terça-feira (15). Segundo o coronel Luís Eduardo Holanda, os agentes localizaram o corpo de uma mulher, ainda não identificada. Ela está sob os escombros, em um lugar de difícil acesso. O militar também atualizou o número de pessoas desaparecidas, que são 9.

Segundo Holanda, a corporação tem 50 bombeiros especializados em resgates prédios colapsados, mas é preciso "ter muita paciência e muita técnica" para realizar o trabalho de resgate. O comandante do Corpo de Bombeiros também afirmou que não foi ouvido nenum som de vítimas nas últimas horas.

9 seguem desaparecidos nos escombros e 9 resgatados com vida. Corpo de Bombeiros dá números oficiais da tragédia no Edifício Andrea

Pelo menos 21 foram vítimas do desabamento. O número é baseado nas reclamações de familiares e amigos, que a todo instante chegavam à casa de apoio montada em frente ao local para informar nomes, o andar dos moradores ou endereço de trabalhadores que estavam no local.

Pelo menos 20 homens do Corpo de Bombeiros retiram pedras dos entulhos na manhã desta quarta-feira (16) à procura de sobreviventes do prédio.

Primeira morte confirmada

A primeira pessoa foi retirada dos escombros morta na noite de terça (15), por volta das 23h50. A vítima foi identificada como Frederick Santana dos Santos, de 30 anos

Feridos

Nesta manhã, apenas dois feridos continuavam no Instituto Dr. Jospe Frota (IJF)

Cleide Maria da Cruz Carvalho, de 60 anos – deu entrada no hospital com ferimentos no corpo, mas o quadro é estável

Gilson Gomes, de 53 anos – resgatado do mercadinho ao lado do prédio

Na terça-feira, também foram atendidos no local:

Antônia Peixoto Coelho, de 72 anos – estado de saúde considerado grave. Foi levada a pedido da família para um hospital particular

Voluntário da Cruz vermelha que teve a mão machucada (o nome dele não foi divulgado)

Outras vítimas resgatadas foram levadas para hospitais particulares.

Desabamento

O Edifício Andrea desabou na manhã desta terça-feira (15), por volta das 10h28, no cruzamento da Rua Tibúrcio Cavalcante com Rua Tomás Acioli, no Bairro Dionísio Torres, em Fortaleza.

A Prefeitura de Fortaleza afirmou na tarde desta terça que o prédio foi construído de maneira irregular. Segundo a prefeitura, até o ano de 1995 existia uma residência no lugar do Edifício Andrea. O primeiro imóvel foi construído na década de 1970. A prefeitura revelou ainda que a construção irregular dos sete pavimentos é o motivo pelo qual não há registros oficiais do prédio.

O presidente do Conselho Regional de Engenharia do Ceará (Crea-CE), Emanuel Maia Mota, afirmou durante entrevista coletiva, que também não tem registro ou nome de um engenheiro responsável pela construção do Edifício Andrea.

“Aqui no Crea a gente está constituindo uma comissão que vai levantar informações acerca da reponsabilidade, dos profissionais que estavam ali na nuvem, digamos assim, de serviços a serem executados, e vamos repassar isso para a Defesa Civil, para a perícia, enfim”, afirmou ele.

Emanuel Maia Mota disse também que foi registrada, uma Anotação de Responsabilidade Técnica informando uma reforma de recuperação de construções e pintura no Edifício Andrea, que ia custar R$ 22.200. O documento é exigido sempre que condomínios ou donos de casas vão fazer uma obra no imóvel.

Mota explica que a anotação entrou segunda-feira nos registros do Crea-CE em nome de um engenheiro que informava que uma reforma seria executada no prédio, sem especificar em que área seria esta obra.

Sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), documento de registro da reforma, o presidente do Crea acrescentou que uma vez que o engenheiro faz o registro do serviço, ele se autodeclara responsável pelas obras.

"O engenheiro passa a assumir tudo após esse registro e quando ele faz de forma genérica, essa responsabilidade é muito mais ampla. Se ele tivesse descrito o que ele estava fazendo e que tipo de procedimento ia ser executado, as responsabilidades iam se restringindo. Dependendo da responsabilidade apontada pela perícia que será feita no local, no Crea ele pode responder à resolução 1090, que prevê a suspensão do registro profissional.

Vídeo mostra momento da queda

Drone: imagens aéreas mostram cenário de destruição

Vídeos minutos após a queda do prédio