Corpo de vítima resgatado dos escombros do Edifício Andréa é velado nesta quarta-feira, em Fortaleza

O corpo de Frederick Santana dos Santos, 30 anos, morto na queda do Edifício Andrea, está sendo velado na tarde desta quarta-feira (16), no cemitério Parque da Saudade, em Fortaleza. Ele fazia a entrega de água ao lado de um colega em um comércio vizinho ao prédio que desabou. Antônio Gomes Marcelino, 34 anos, amigo dele que também estava no local, conseguiu sair com vida e sem ferimentos, enquanto Frederick ficou preso aos escombros.

A morte do entregador Frederick Santana dos Santos foi confirmada por meio de nota divulgada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) no fim da noite da terça-feira (16).

O desabamento

O Edifício Andrea desabou por volta das 10h30 desta terça-feira (15), no Bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. Até o momento da publicação desta reportagem, nove pessoas foram resgatadas com vida, nove pessoas continuam desaparecidas por baixo dos escombros, e duas mortes já foram confirmadas.