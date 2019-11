Dia D do Movimento Vidas finaliza semana de ações de prevenção às drogas na Aerolândia

O Dia D do Movimento Vidas envolveu a comunidade do bairro da Aerolândia e convidados na manhã deste sábado (23), no Mercado da Aerolândia. Após a realização de oficinas durante a semana, com foco na prevenção às drogas, a organização preparou uma série de atividades de cidadania, lazer e saúde; para pontuar a ação.

Com acesso gratuito, os moradores da comunidade e adjacências tiveram oportunidade de contar com serviços como a Emissão do Passe Livre do Idoso, aferição de pressão, orientações nutricionais, sessões de acupuntura e atendimento da AMC.

Além dessa movimentação, houve uma roda de conversa com a presença do hair designer Nazareno Maio, conhecido como cabeleireiro das celebridades, e do compositor Jota Reis, autor de canções interpretadas por Wesley Safadão, como "Camarote" e "Sou Ciumento Mesmo".

Para Lucian Feitosa, morador do bairro Aerolândia e líder jovem da comunidade, a roda de conversa mostra uma situação de incentivo para as novas gerações. Nazareno e Jota também moravam no bairro, e alcançaram o reconhecimento em outros ares.

Ainda segundo Lucian, residente no bairro desde a infância, o Movimento Vidas tem a qualidade de abordar a prevenção às drogas, sem precisar alertar sobre o uso das substâncias. "A gente faz isso, enaltecendo os talentos dos jovens. Vários deles não imaginavam que o grafite poderia ser uma arte tão especial, por exemplo", detalhe ele. Durante a semana, antes do Dia D, o projeto realizou oficinas de DJ e grafite para os jovens da comunidade.



Retrospecto

De acordo com Fábio Paz, coordenador técnico do Movimento Vidas, o projeto tem ganhado corpo, após a realização das primeiras edições no Conjunto Esperança e no Bairro Ellery. Ele observa que, com isso, a mensagem de prevenção às drogas também ganha espaço.

Os moradores da Aerolândia tiveram, à disposição, serviços de atendimento à saúde durante o evento

"Queremos falar sobre vidas. Das possibilidades, dos talentos da comunidade. Dos recursos comunitários, o desenvolvimento de habilidades, a partir disso a gente lida não só com a prevenção ao uso de drogas, mas a outros comportamentos de risco. Assim, acredito que os jovens do bairro vão agregar mais valores e identidade à vida", reflete Paz.

Para além da oferta das atividades e do aprendizado que chegam por meio do projeto, o organizador lembra que o momento é uma oportunidade para a própria comunidade conhecer o que tem e se valorizar. "É um grande papo dentro desse tema, que envolve a valorização da vida da juventude", resume.