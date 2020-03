Coronavírus: ônibus vão circular com janelas abertas em Fortaleza e Região Metropolitana

Como medida para minimizar os riscos de contaminação pelo coronavírus, os ônibus do transporte público de Fortaleza e Região Metropolitana vão passar a circular com janelas abertas e passar por higienização diária, de acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Ceará (Sindiônibus). A medida começa a valer já nesta segunda-feira (16).

A determinação faz parte das diretrizes adotadas em conjunto pela Prefeitura de Fortaleza e Governo do Estado para evitar a proliferação do vírus no Ceará. O governo decretou estado de emergência na Saúde pública e suspendeu as aulas em escolas e universidades públicas a partir desta quinta-feira (19). Eventos com mais de 100 pessoas apoiado pelo ente público também foram suspensos.

A higienização dos ônibus deve ser intensificada a partir desta segunda. De acordo com o prefeito Roberto Cláudio, a limpeza deve ser feita diariamente em toda a frota.

“A população pode ficar tranquila em relação à operação do transporte público, que atenderá sempre com frota suficiente à demanda”, informou o Sindiônibus.

Devem ser ainda estabelecidos espaços para a limpeza de mãos nos terminais de ônibus da capital.

Coronavírus no Ceará

O Ceará tem nove casos confirmados da doença, segundo boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (16) pela Secretaria da Saúde (Sesa). Destes, oito são em Fortaleza e um em Aquiraz. São 62 casos suspeitos e 99 descartados. O número de infectados saltou de três no domingo (15) para nove atualmente.