Concurso Unilab CE: últimos dias de inscrições para assistente em administração

Encerra-se neste domingo (11) o prazo de inscrições do concurso Unilab (Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira) para preenchimento de 23 vagas de assistente em administração com lotação nos campi do Ceará.

Será possível se candidatar até as 23h59. O cadastro deve ser efetuado por meio do site da instituição, mediante o pagamento de taxa no valor de R$ 90.

Destinado a profissionais que possuem ensino médio, o cargo tem jornada semanal de 40 horas e oferece vencimentos de R$ 2.904,96, já considerando o auxílio alimentação de R$ 458.

O que vai cair nas provas



O concurso Unilab terá avaliações objetiva e dissertativa, em 15 de setembro, com aplicação em Fortaleza e/ou de Redenção. A primeira prova trará 50 questões sobre língua portuguesa e conhecimentos específicos, enquanto a segunda cobrará a elaboração de uma redação contendo, no mínimo, 20 linhas.