Com 321 novos registros, Ceará chega a 4.437 casos de coronavírus; mortes se mantêm em 239

Com 321 novos registros, o Ceará chegou ao total de 4.437 pessoas contaminadas e manteve o número de 239 óbitos em decorrência da Covid-19, até as 9h desta quinta-feira (23). O boletim epidemiológico anterior, das 17h desta quarta-feira (22), apontava 4.116 confirmações e as mesmas 239 mortes.

Conforme o balanço, o número de municípios com registros da doença subiu de 109 para 113. Os números atualizados constam na plataforma IntegraSUS da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).

Do total de pacientes diagnosticados, Fortaleza registra 3.573 casos e 189 óbitos, sendo a cidade com maior concentração do novo coronavírus.

Em todo o Estado, a Sesa aponta que investiga 15.032 casos e já realizou 17.306 testes da doença. A taxa de letalidade é de 5.4%.