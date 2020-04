Nordeste já tem quase a metade dos casos de Covid-19 registrados no Sudeste

O Ministério da Saúde divulgou hoje (22) novos números sobre a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no País. Agora, a doença avança no Nordeste. O número de casos confirmados na região já é equivalente a quase a metade das notificações no Sudeste.

Os nove estados nordestinos possuem, juntos, 11.969 casos confirmados. Isso representa 26,2% do total registrado no Brasil. Já o Sudeste segue liderando com 24.062 notificações (52,6% dos contabilizados pelo Ministério no País).

De acordo com levantamento diário feito pela Pasta, o Brasil tem 45.757 casos confirmados da doença e 2.906 mortes foram registradas. A taxa de letalidade está em 6,4%. Nas últimas 24 horas, o Ministério registrou 2.678 novos casos e 165 mortes.

O Norte aparece com 4.907 (10,7%); Sul, com 3.077 (6,7%), e Centro-Oeste, com 1.742 (3,8%).

Em 11 de março, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou situação de pandemia de coronavírus em todos os países. O termo é usado quando uma epidemia – grande surto que afeta uma região – se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa.

Nordeste

1- Alagoas: 243 casos e 20 óbitos

2- Bahia: 1.644 casos e 50 óbitos

3- Ceará: 3.910 casos e 233 óbitos

4- Maranhão: 1.604 casos e 66 óbitos

5- Paraíba: 301 casos e 39 óbitos

6- Pernambuco: 3.298 casos e 282 óbitos

7- Piauí: 206 casos e 15 óbitos

8- Rio Grande do Norte: 646 casos e 29 óbitos

10- Sergipe: 117 casos e 7 óbitos

Sudeste

1- Espírito Santo: 1.313 casos e 34 óbitos

2- Minas Gerais: 1.283 casos e 47 óbitos

3- Rio de Janeiro: 5.552 casos e 490 óbitos

4- São Paulo: 15.914 casos e 1.134 óbitos