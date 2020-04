Ceará registra 7.861 casos e 492 mortes por Covid-19

O Ceará voltou a registrar aumento no número de casos do novo coronavírus e também na quantidade de mortes pela doença. Na última atualização do mês de abril, a plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde (Sesa) divulgada às 17h04 desta quinta-feira (30) registrou 7.861 casos de Covid-19 e 492 óbitos causados por complicações do Sars-CoV-2.

Fortaleza continua figurando no topo da lista dos municípios cearenses com mais casos de novo coronavírus com 5.970 infectados e um total de 381 óbitos. O estado já tem 148 cidades com registro de pacientes com a doença e a taxa de letalidade é de 6,3%.

O Estado ultrapassou a marca dos 7 mil casos da doença, nesta quarta-feira (29), anotando, até as 16h desta terça-feira (28), diagnósticos positivos em 65 bebês de até um ano de idade.

Confira os dados da Covid-19 no Ceará:

7.8641 casos confirmados;

24.144 casos em investigação;

26.764 exames realizados;

492 óbitos;

Taxa de letalidade de 6.3%

Depois de Fortaleza, Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana, aparecem em seguida com 294 e 159 casos confirmados, respectivamente. No fim da tarde do domingo (26), a capital cearense registrava 4.991 diagnósticos positivos para a doença e, nesta segunda-feira, ultrapassou o patamar dos 5 mil.

Cidades com alta taxa de letalidade

Dos 46 municípios cearenses que já registraram óbitos por Covid-19, 36 apresentam taxa de letalidade maior que Fortaleza, embora a Capital concentre o maior número de casos confirmados e mortes no Ceará. A taxa se refere ao percentual de pessoas que morreram pela doença em relação ao número de infectados. As informações se baseiam em dados coletados na plataforma IntegraSUS, da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), na manhã desta quarta-feira (29), quando a doença atingia 139 das 184 cidades do Estado.

Conforme o recorte da reportagem, a taxa de letalidade de todo o Estado é de 6,01%, com média de nove óbitos por dia. As vítimas tinham média de idade de 68 anos, e uma em cada quatro tinha alguma comorbidade, como diabetes ou doenças cardiorrespiratórias. Em Fortaleza, a taxa é de 6,06% - foram 5.511 confirmações e 334 mortes. Oito cidades apresentam 100% de letalidade: Ibaretama, Miraíma, Salitre, Solonópole, Viçosa do Ceará, Ararendá, Cariús e Farias Brito. Ou seja, cada uma confirmou um caso, mas também um óbito. Umirim e Capistrano têm índice de 50%. Em Independência, Ipueiras e Amontada, um em três infectados morreu pela doença do novo coronavírus, ou seja, tiveram letalidade de 33,3%.

Maior acréscimo de mortes por dia

Somente neste domingo (26), o Ceará registrou 50 óbitos por Covid-19, somando 376 mortes causadas pela doença. Foi o maior acréscimo verificado em um único dia. O número de casos confirmados teve um aumento de 593 no dia, fazendo com que o Estado somasse 6.260 infectados em 134 dos 184 municípios, segundo dados da plataforma IntegraSUS.