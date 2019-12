Cândido Albuquerque anuncia que UFC fecha ano sem dívidas e prevê reformas na instituição em 2020

A Universidade Federal do Ceará (UFC) encerra o semestre letivo nesta sexta-feira (6). A instituição fechou o ano sem dívidas e com o pagamento efetuado de todos os contratos, bolsas e auxílios. Para 2020, a universidade prevê investimentos em obras de requalificação. O orçamento para as reformas é de R$ 30 milhões. O anúncio foi feito pelo reitor da instituição, Cândido Albuquerque. Cerca de 76% da verba é advinda de emendas parlamentares.

O Ministério da Educação, em abril de 2019, anunciou o bloqueio de 30% da verba destinada à universidades e institutos federais. O bloqueio representou para a UFC uma perda de mais de R$ 45 milhões. Estudantes, professores e servidores protestaram contra a possibilidade de cortes nas bolsas e nos auxílios da universidade, no dia 15 de maio, com o bloqueio da Avenida da Universidade, no Bairro Benfica e de ruas no centro de Fortaleza.

Henry Campos, então reitor da UFC, afirmou que a medida poderia prejudicar o funcionamento do Hospital Universitário Walter e da Maternidade Escola Assis Chateaubriand. Mas a prespectiva para 2020 é positiva. Reformas nos campis do Benfica, Porangabuçu, Pici e de Sobral, são as prioridades da instituição. Entre as obras, a reforma do bloco da Patologia no Campus de Sobral, com orçamento previsto em R$ 2 milhões.

A universidade investiu R$ 1,5 milhão para a compra de 500 novos computadores e R$ 800 mil para equipamentos de ar-condicionado.