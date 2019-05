Manifestações contra os cortes na Educação acontecem pelo Interior nesta quarta-feira (15)

Estudantes de instituições federais no Ceará se mobilizam na manhã desta quarta-feira (15), em diversos pontos do Interior, para protestar contra o corte de verbas para a Educação anunciado pelo Governo Federal. Faixas e cartazes marcam as caminhadas dos estudantes que também utilizam equipamentos de som nas manifestações.

> Em dia de protestos, titular do MEC vai explicar corte no orçamento

> Governo nega suspensão de cortes na Educação às vésperas de mobilizações pelo país

Cedro

No Cedro, região Centro-Sul, a concentração foi em frente o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), Campus Cedro. Os estudantes percorreram ruas da cidade com destino à praça Nilo Viana da Matriz. Contrários aos cortes, eles gritam “tira a mão do meu IF”.

Estudantes manifestam contrariedade ao corte de verbas. Marciel Bezerra

Juazeiro do Norte

Em Juazeiro do Norte, região do Cariri, a concentração começou às 8 horas, na Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação (Crede 19). Nos cartazes, frases contra as medidas do Governo e em apoio às universidades. A organização estima que 10 mil pessoas participaram do ato.

Mobilização percorre as ruas de Juazeiro do Norte Antônio Rodrigues

Quixadá

Em Quixadá, conforme os organizadores do movimento, aproximadamente mil participantes protestam contra os cortes na Educação. Estudantes, professores e servidores das instituições públicas de ensino superior participam do ato. "Nós estamos nesse movimento em prol da educação, queremos salientar que a educação forma o país", destaca a estudante de geografia, do IFCE de Quixadá, Suziane Martins. A Polícia Militar não divulgou a estimativa de público na manifestação.

Estudantes dos campis de Quixadá também se mobilizam nesta manhã. Alex Pimentel

Iguatu

Em Iguatu, Centro-Sul do Estado, a concentração aconteceu na Praça Gonçalves de Carvalho, centro comercial da cidade, com faixas e cartazes sobre a paralisação.

Os manifestantes protestaram contra o Governo Federal, em relação às medidas de corte de 30% das verbas das universidade federais, contra a reforma da previdência social e redução em investimentos na educação básica.

Cerca de mil pessoas, entre professores, alunos, pais de estudantes, líderes sindicais participaram da manifestação. Por volta das 9h30 o grupo seguiu em caminhada pelas ruas do centro, até a Praça da Matriz, onde aconteceu o encerramento. O comércio funciona normalmente.

Em Iguatu, a manifestação reuniu professores, alunos, pais de estudantes e líderes sindicais. Wandenberg Belém

Sobral

Na região Norte, em Sobral, os manifestantes andaram pelas ruas do Centro em pontos como Becco do Cotovelo, Praça da Igreja do Rosário e Praça de Cuba onde foi a maior concentração.

Protestos contra os cortes na Educação também mobiliza estudantes em Sobral. Vc Repórter

Icó

Por volta das 8h, professores, estudantes das redes municipal e estadual, sindicalistas e movimentos sociais começaram a percorrer nas ruas de Icó, na região Centro-Sul. O ato teve início na sede do sindicato dos servidores públicos municipais.

Dois caixões de representaram a reforma da previdência e o dinheiro dos cofres públicos do município. Cerca de 100 pessoas formavam a caminhada.

Além de protestar contra os cortes de verbas, os docentes de Icó pediam maiores investimentos para a Educação. Vc Repórter

Tauá

Professores e estudantes do campus do IFCE de Tauá, na região dos Inhamuns, do campus da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e da rede municipal de ensino promoveram manifestação pelas ruas da cidade.

Segundo o professor Auci Oliveira, dirigente sindical, a adesão é maciça de professores de todas as modalidades de ensino. A manifestação começou por volta das 8h com concentração na Praça Capitão Citó. Em seguida os manifestantes caminharam pelas ruas do Centro, retornando à Praça, onde houve continuação do protesto.

A estudante do campus do IFCE, Renata Lima, destacou a mobilização como forma de luta em defesa do Instituto. "Se os cortes ocorrerem de verdade, os Institutos vão ter dificuldades de ofertar ensino de boa qualidade, a Educação pública, os alunos e o Brasil vão perder muito", disse. "O nosso objetivo é protestar contra o desmonte na Educação e contamos com a adesão de alunos e professores de outras instituições", conclui.

Em Tauá, a concentração aconteceu na Praça Capitão Citó. Raimundo Vitor / Elino Junior

Instituições de Educação

A Universidade Federal do Ceará (UFC) disse, por meio de assessoria, que os serviços dos campi, como as bibliotecas, funcionam, mas parte dos professores liberou os alunos das aulas.

Em nota, a Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc) informou que as escolas da rede pública estadual cearense têm autonomia para aderir às manifestações. A Seduc ressalta que não haverá prejuízos para a aprendizagem dos alunos, cumprindo com 200 dias letivos estabelecidos.

A Associação dos Professores de Estabelecimentos Oficiais do Ceará (Apeoc) estima que cerca de 40 municípios aderiram à paralisação. Conforme a Apeoc, mais de 20 mil pessoas foram mobilizadas em todo o Ceará, dentre profissionais de educação, estudantes, movimentos estudantis e sindicatos. Além dos atos na rua, estão acontecendo assembleias dentro de algumas escolas paralisadas.

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) informou que não houve manifestação oficial da instituição. Pórem, a Unilab informou que muitos servidores aderiram a paralisação e participam de eventos tanto em Fortaleza como em Redenção. Oficialmente, a Unilab encontra-se em "funcionamento normal", mas muitos setores devem estar com pessoal reduzido ou fechados nesta quarta-feira (15).

Já a direção do Instituto Federal do Ceará (IFCE) disse que as manifestações são de caráter individual de estudantes e servidores, não institucional. A direção do IFCE informou ainda que compreende os motivos que estão mobilizando estudantes e servidores a protestar contra o bloqueio orçamentário imposto.