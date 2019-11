Apresentador Tadeu Nascimento segue internado e tem quadro de saúde estável

O radialista e apresentador de TV Tadeu Nascimento, vítima de um acidente de carro na manhã desta sexta-feira (22) no bairro Mondubim, está estável e em observação. A informação é do Hospital Instituto Doutor José Frota, onde ele está internado, no Centro de Fortaleza.



Uma amiga do apresentador e radialista disse ao Sistema Verdes Mares que Tadeu não teve traumatismo, mas sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) enquanto dirigia o seu veículo, por isso sofreu o acidente. A amiga ainda afirmou que o apresentador não teve pancada na cabeça. Tadeu foi transferido de uma Unidade Semi-Intensiva para a unidade de tratamento intensivo (UTI).

Colisão com carreta e ônibus

De acordo com o comandante do Grupo de Operações Especiais (GOE), da Guarda Municipal, Valdecy da Silva, Tadeu perdeu o controle do carro que dirigia, colidiu em um caminhão e, em seguida, em um ônibus. O apresentador ficou preso às ferragens e foi retirado do carro por uma equipe de salvamento dos Bombeiros.

O apresentador estava sozinho no carro e a área precisou ficar isolada por aproximadamente 1 hora, no sentido José Walter- Messejana, para que os agentes de segurança conseguissem tirar o motorista do carro. O veículo ficou parcialmente destruído e os agentes tiveram dificuldade de retirar o apresentador das ferragens.