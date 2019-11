Apresentador de TV fica ferido em acidente na Avenida Perimetral no Bairro Mondubim

O apresentador de TV José Tadeu da Silva Nascimento, o Tadeu Nascimento, de 74 anos, ficou ferido em acidente na Avenida Perimetral, no Bairro Mondubim, na manhã desta sexta-feira (22). De acordo com o comandante do Grupo de Operações Especiais (GOE), da Guarda Municipal, Valdecy da Silva, Tadeu perdeu o controle do carro que dirigia, colidiu em um caminhão e, em seguida, em um ônibus. O apresentador ficou preso às ferragens e foi retirado do carro por uma equipe de salvamento dos Bombeiros.

Uma amiga da família confirmou à reportagem que Nascimento está em atendimento no Instituto Doutor José Frota (IJF), mas não deu detalhes sobre o estado de saúde.

Ainda segundo o inspetor, o motorista teve a maleta furtada após o acidente. "Fomos comunicados por populares que levaram uma maleta, não disseram quem foi. O motorista pode ter passado mal. Ele bateu no caminhão à direita e voltou para a esquerda batendo na frente do ônibus", acrescentou.



Foto: Ricardo Mota

O apresentador estava sozinho no carro e a área precisou ficar isolada por aproximadamente 1 hora, no sentido José Walter- Messejana, para que os agentes de segurança conseguissem tirar o motorista do carro. O veículo ficou parcialmente destruído e os agentes tiveram dificuldade de retirar o apresentador das ferragens. Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço Móvel de Atendimento e Urgência (Samu).

Tadeu atualmente está à frente de um telejornal na TV Metrópole, em Caucaia. Além de apresentador, é radialista e foi um dos precursores dos programas policiais da televisão no Ceará, comandando o Barra Pesada, na TV Jangadeiro, e Rota 22, na TV Diário.