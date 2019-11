Apresentador continua internado em estado grave no IJF, diz amiga

O radialista e apresentador de TV Tadeu Nascimento, que sofreu um acidente na manhã desta sexta-feira (22), continua internado em estado grave, Instituto Doutor José Frota, em Fortaleza. A informação é de uma amiga do apresentador.

Segundo ela, Tateu respira sem a ajuda de aparelhos e não tem sangramento no cérebro. Ele foi submetido a exames de imagem como tomografia e ressonância magnética nesta tarde.

Colisão

Colisão aconteceu na manhã desta sexta-feira (22)

De acordo com o comandante do Grupo de Operações Especiais (GOE), da Guarda Municipal, Valdecy da Silva, Tadeu perdeu o controle do carro que dirigia, colidiu em um caminhão e, em seguida, em um ônibus. O apresentador ficou preso às ferragens e foi retirado do carro por uma equipe de salvamento dos Bombeiros.

O apresentador estava sozinho no carro e a área precisou ficar isolada por aproximadamente 1 hora, no sentido José Walter- Messejana, para que os agentes de segurança conseguissem tirar o motorista do carro. O veículo ficou parcialmente destruído e os agentes tiveram dificuldade de retirar o apresentador das ferragens.