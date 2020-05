Apenas 18 dos 121 bairros de Fortaleza não têm registro de óbitos por Covid-19

Apenas 18 dos 121 bairros de Fortaleza não registram mortes causadas pela Covid-19, conforme boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgado nesta segunda-feira (4). Em uma semana, subiu de 90 para 103 o número de bairros com ocorrências de óbitos pela doença, de acordo com o boletim do dia 27 de abril.

De acordo com o informe, Barra do Ceará, Cristo Redentor e Vila Velha, com 20, 18 e 12 óbitos respectivamente são os bairros com maior número de registros, seguidos de Vicente Pinzón, com 21 e Cais do Porto, com 12.

A rápida propagação da doença para as regiões mais periféricas da cidade já fez o número de óbitos também aumentar em bairros da Reginal 6 como Jangurussu, Lagoa Redonda e Messejana com 10, 9 e 8 mortes respectivamente.

Entre os bairros que ainda não tiveram mortalidade pela doença se destacam Edson Queiroz e Praia do Futuro e alguns bairros da parte sul/central da Regional 5.

A faixa etária compreendida entre 60 e 79 anos que registra o maior número de óbitos tanto entre homens quanto entre as mulheres. Das 532 mortes registradas em Fortaleza até o fechamento do boletim, realizado às 13h52 desta segunda-feira (45), 142 pessoas do sexo masculino (57%) e 108 do sexo feminino (43%) perderam a vida em decorrência da doença.

Entre as pessoas com 80 anos ou mais, o percentual se mateve igual para ambos os sexos, 50%. Foram 76 óbitos entre os homens e 77 entre as mulheres. Entre homens e mulheres com idades entre 40 a 59 anos, o percentual registrado foi de 65% para eles (72 óbitos) e 35% para elas (38 óbitos).

Bloqueios no entorno de agências

A aglomeração formada pela população nos prédios da Caixa Econômica Federal fez com a Prefeitura de Fortaleza tomasse novas medidas de proteção contra a proliferação do Covid-19. Nesta segunda-feira (4), o prefeito Roberto Cláudio anunciou, em live nas plataformas digitais, que grades de ferro serão montadas nas vias públicas — no entorno das agências — para aumentar o distanciamento social entre pessoas. A ação foi tomada em reunião com a participação do Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público Estadual (MPCE) e Defensoria Pública.

> Agências da Caixa abrem 2 horas mais cedo a partir desta segunda (4); veja quem pode sacar o auxílio

> Presidente da Caixa afirma que aglomerações devem diminuir nas próximas semanas

> Auxílio emergencial: cadastro pode ser feito até julho

Segundo o prefeito, o Município solicitou da Caixa uma triagem das pessoas que estão sendo chamadas para irem aos bancos receberem o auxílio emergencial do governo federal. "Já solicitamos também à Caixa que faça uma triagem, que a gente possa triar, porque a informação que a gente tem é que quase 70% das pessoas que estão nessas filas não precisavam estar porque estão indo no dia errado ao banco", declarou o prefeito durante a live.



Veja live:



Nesta segunda-feira, 150 servidores do município começaram uma outra ação nas agências bancárias. Houve distribuição de máscaras e álcool em gel para evitar qualquer possibilidade de prolifeiração do coronavírus

Covid-19 no Ceará

Mais um dado alarmante da proliferação do coronavírus no Ceará. Os números divulgados, às 17h48, desta segunda-feira (4), apresentam 712 óbitos e 11.040 diagnósticos positivos. São 35 mortes a mais e 2.661 casos a mais contabilizados, comparando com boletim do mesmo horário de domingo (3). Houve ainda o aumento do número de municípios com contaminações, passando de 151 para 163.

Fortaleza acumula 8.198 casos confirmados e 553 óbitos, sendo a cidade com maior circulação do novo coronavírus. Em seguida, aparecem Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana, com 502 e 220 casos, respectivamente.

A taxa de letalidade no Ceará é de 6,4%. A faixa etária que reúne a maior quantidade de óbitos é de 80 anos ou mais, para ambos os gêneros.

Os casos estão distribuídos por 163 municípios cearenses. Ao todo, 22.921 casos e 180 óbitos suspeitos de coronavírus estão sendo investigados no Ceará, e 30.280 pessoas já foram testadas.