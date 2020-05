Auxílio emergencial: cadastro pode ser feito até julho

Os trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados poderão realizar o cadastro para receberem o auxílio emergencial no valor de R$ 600 até o dia 3 de julho. A informação foi confirmada neste sábado (2) pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. O benefício é uma das medidas do Governo Federal para o enfrentamento da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus.

"Até o dia 3 de julho as pessoas podem se cadastrar e certamente teremos pessoas se cadastrando até essa data. Então teremos sempre pessoas se cadastrando".

Segundo ele, a pessoa que se cadastrar após o término do calendário da primeira parcela poderá receber as duas parcelas ao mesmo tempo.

"Vamos dizer que uma pessoa vai ser aprovada daqui a 15 dias. Quando ela receber a primeira parcela ela também vai receber a segunda parcela porque já está no calendário do segundo pagamento. Para aqueles que se cadastrarem, por exemplo, no fim de junho, estes vão receber após a validação as três parcelas de uma vez", explicou Guimarães.

A expectativa do Governo é pagar o auxílio emergencial para ao menos 60 milhões de brasileiros.

"Já pagamanos 50 milhões e devemos pagar mais 10 milhões. Esperamos dessa forma pagar pelo menos 60 milhões de pessoas, mas não podemos pagar sem termos as informações completas", observou.

Os interessados devem realizar a inscrição através do site do auxílio ou no aplicativo Caixa Auxílio Emergencial para Android ou iOS.

Próximos pagamentos

Segundo Guimarães, a Caixa já definiu internamente os calendários de pagamentos da segunda e terceira parcelas. Ele reforçou que as datas foram validadas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e que também será conversado com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni.

"Nós já definimos internamente a nossa sugestão. Já foi validada com o ministro Paulo Guedes e vai ser conversada com o ministro Onyx. Nós temos o racional da melhor capacidade de pagamento da Caixa e depois de validarmos levaremos ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Provavelmente, ele deve validar na semana que vem após autorização do presidente".

Para quem se destina o auxílio emergencial?

Para ter acesso ao auxílio emergencial, a pessoa deve cumprir, ao mesmo tempo, os seguintes requisitos: