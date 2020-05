Entorno de agências bancárias será gradeado pela Prefeitura de Fortaleza para evitar aglomerações

A aglomeração formada pela população nos prédios da Caixa Econômica Federal fez com a Prefeitura de Fortaleza tomasse novas medidas de proteção contra a proliferação do Covid-19. Nesta segunda-feira (4), o prefeito Roberto Cláudio anunciou, em live nas plataformas digitais, que grades de ferro serão montadas nas vias públicas — no entorno das agências — para aumentar o distanciamento social entre pessoas. A ação foi tomada em reunião com a participação do Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público Estadual (MPCE) e Defensoria Pública.

> Agências da Caixa abrem 2 horas mais cedo a partir desta segunda (4); veja quem pode sacar o auxílio

> Presidente da Caixa afirma que aglomerações devem diminuir nas próximas semanas

> Auxílio emergencial: cadastro pode ser feito até julho

Segundo o prefeito, o Município solicitou da Caixa uma triagem das pessoas que estão sendo chamadas para irem aos bancos receberem o auxílio emergencial do governo federal. "Já solicitamos também à Caixa que faça uma triagem, que a gente possa triar, porque a informação que a gente tem é que quase 70% das pessoas que estão nessas filas não precisavam estar porque estão indo no dia errado ao banco", declarou o prefeito durante a live.



Veja live:



Nesta segunda-feira, 150 servidores do município começaram uma outra ação nas agências bancárias. Houve distribuição de máscaras e álcool em gel para evitar qualquer possibilidade de prolifeiração do coronavírus.

Humanização

Ainda na transmissão, o prefeito anunciou que, diariamente, a partir de 16h, familiares de pacientes internados nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) serão atualizados sobre o estado de saúde dos internos por telefone.

O gestor ainda contou que será aberto mais 10 leitos na UPA do Bom Jardim nesta segunda-feira.



Coronavírus no Ceará

O total de casos confirmados da infecção causada pelo coronavírus (Sars-Cov-2) no Ceará chegou a 8.686, conforme os dados divulgados no boletim digital da plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), às 14h41 desta segunda-feira (4). O informe apontou, ainda, 693 óbitos pela doença.

A taxa de letalidade no Ceará é de 8%. A faixa etária que reúne a maior quantidade de óbitos é de 80 anos ou mais, para ambos os gêneros. Ainda de acordo com o boletim do IntegraSUS, morreram 199 pacientes nesse intervalo de idade.

Os casos estão distribuídos por 151 municípios cearenses. Ao todo, 24.858 possíveis casos e 178 óbitos suspeitos de coronavírus estão sendo investigados no Ceará, e 27.831 pessoas já foram testadas em todo o Estado.