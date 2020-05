Ceará registra mais de 700 mortes por Covid-19 e 11 mil casos confirmados da doença

Mais um dado alarmante da proliferação do coronavírus no Ceará. Os números divulgados, às 17h48, desta segunda-feira (4), apresentam 712 óbitos e 11.040 diagnósticos positivos. São 35 mortes a mais e 2.661 casos a mais contabilizados, comparando com boletim do mesmo horário de domingo (3). Houve ainda o aumento do número de municípios com contaminações, passando de 151 para 163.

Fortaleza acumula 8.198 casos confirmados e 553 óbitos, sendo a cidade com maior circulação do novo coronavírus. Em seguida, aparecem Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana, com 502 e 220 casos, respectivamente.





A taxa de letalidade no Ceará é de 6,4%. A faixa etária que reúne a maior quantidade de óbitos é de 80 anos ou mais, para ambos os gêneros.

Os casos estão distribuídos por 163 municípios cearenses. Ao todo, 22.921 casos e 180 óbitos suspeitos de coronavírus estão sendo investigados no Ceará, e 30.280 pessoas já foram testadas em todo o Estado.