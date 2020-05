Câmaras frigoríficas são instaladas no IJF e em UPAs de Fortaleza para vítimas da Covid-19

A Prefeitura de Fortaleza iniciou na manhã desta segunda-feira (4) a instalação de câmaras frigoríficas no Instituto Doutor José Frota (IJF) e em algumas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Capital. O objetivo da instalação, feita em contêineres, é guardar os corpos de vítimas da Covid-19, pois as funerárias demoram a pegá-los. Fortaleza tem 6.522 casos confirmados com 539 mortes pelo novo coranavírus, de acordo com dados atualizados às 11h18 na plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do estado (Sesa).

Na manhã desta segunda-feira (4), a prefeitura confirmou a chegada de um contêiner frigorífico no IJF e na UPA do Bairro Cristo Redentor. Nas UPAs dos bairros Bom Jardim e Vila Velha, os equipamentos devem ser instalados até quarta-feira (6). E nas UPAs do Jangurussu e Itaperi a prefeitura aguarda a empresa informar o prazo. A prefeitura afirma que segue todos os padrões de segurança já definidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para manuseio de corpos de pessoas que faleceram por Covid-19.

O IJF, no Centro, também terá um contêiner frigorífico Natinho Rodrigues

14 mortes registradas nesta segunda-feira

O Ceará continua a registrar aumento no número de casos do novo coronavírus. O estado já contabiliza 691 mortes, além de 8.501 casos de infecção provocados pela doença, aponta a plataforma da Secretaria da Saúde (Sesa), o IntegraSUS, atualizada às 11h18 desta segunda-feira (4).

A atualização anterior, às 17h16 deste domingo (3), registrava 677 mortes e 8.379 casos confirmados em 152 municípios. Na comparação entre dados divulgados pela Sesa no fim da tarde deste domingo e a manhã desta segunda, há, portanto, 122 novos diagnósticos da doença, além de 14 novas mortes. O número de cidades com registros, entretanto, foi alterado para 151.

Fortaleza continua a concentrar o maior número de casos. Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana, vêm em seguida com 308 e 168 casos confirmados, respectivamente.

> Fechamento de serviços essenciais no Ceará é mentira, afirma Camilo

> Socorro a estados e municípios coloca salários de servidores no centro do debate

> Camilo afirma que vai prorrogar isolamento social e avalia medidas mais rígidas

Confira os dados da Covid-19 no Ceará:

8.501 casos confirmados;

24.691 casos em investigação;

691 óbitos;

Taxa de letalidade de 8,1%

Municípios com casos: 151

Taxa de letalidade acima de 8%

A atualização do IntegraSUS deste domingo (3), feita às 17h16, aponta que, pela primeira vez, a taxa de letalidade da Covid chegou a 8,1% no Ceará. No Brasil, esse dado no mesmo período ficou bem abaixo, chegando a 6,9%.

Curva em ascensão

As mortes causadas pelo coronavírus no Ceará alcançaram mais um número alarmante. Neste sábado (2), conforme dados da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), na plataforma IntegraSUS, às 17h16, foram registrados 638 óbitos. No boletim de 17h de sexta-feira (1º), eram contabilizadas 539 — o que aponta o aumento de 99 registros em 24 horas.

Na sexta, feriado do Dia do Trabalhador, o estado ultrapassou o patamar dos 500 óbitos e chegou a marca de 8 mil casos da doença.

A velocidade de contágio do coronavírus no momento é maior que a capacidade de atendimento, afirma o governador Camilo Santana. Nas Unidades de Pronto-Atendimento (UPA), a operação ocorre com mais de 100% da capacidade de atendimento.