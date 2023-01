Sistema Verdes Mares vence Prêmio TJCE de Jornalismo 2022

O Diário do Nordeste e a TV Verdes Mares foram premiados nesta quinta-feira (19) no Prêmio de Jornalismo do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) 2022.

Na categoria de Reportagem Escrita, o Diário do Nordeste conquistou o segundo e o terceiro lugar.

Já na categoria Mídia Televisiva, reportagens da TV Verdes Mares foram premiadas com a segunda e a primeira colocações.

O TJCE visa premiar trabalhos jornalísticos que abordem a atuação da Justiça estadual cearense na promoção e defesa da cidadania, na pacificação social e humanização e em projetos de inovação, incluindo os avanços tecnológicos.

Puderam concorrer trabalhos jornalísticos publicados em veículos de comunicação do Ceará entre 1° de janeiro de 2022 e 1° de dezembro de 2022.

Veja os trabalhos premiados

Categoria Reportagem Escrita

Justiça para elas (Diário do Nordeste) - 2º lugar

Equipe: Emanoela Campelo de Melo

Vidas Violadas (Diário do Nordeste) - 3° lugar

Equipe: Ideídes Guedes

Categoria Mídia Televisiva

Projeto Paz no Lar: vítimas de violência doméstica recebem acompanhamento da justiça em Maracanaú (TV Verdes Mares) - 1° lugar

Equipe: Alessandro Torres, Carlos Marlon, Camila Lima, Susy Costa, Eulália Camurça, Otávio Augusto e Igor Pontes

Caminho da Visibilidade: judiciário vai às ruas dar registro de nascimento para quem precisa (TV Verdes Mares) - 2° lugar

Equipe: Aline Oliveira, Nilton Alves, Camila Lima, Susy Costa, Eulália Camurça e Ricardo Nunes

