Condutor é flagrado andando com carro inclinado em ciclovia em Sobral, no Ceará; veja vídeo

Um motorista invadiu a ciclovia da Ponte Dr. José Euclides Ferreira Gomes, em Sobral, no interior do Ceará, na noite desta quinta-feira (22). A infração de trânsito foi registrada em vídeo por pessoas que passavam pelo local e repercutiu nas redes sociais.

Nas imagens, um veículo do tipo SUV aparece percorrendo a área destinada aos ciclistas, que é separada da avenida por uma mureta de concreto, no sentido Centro.

Devido ao espaço pequeno, o carro atravessa os cerca de 1 km da ponte inclinado, com os pneus de um lado na ciclovia e os do outro em cima da calçada, gerando risco não apenas para ciclistas mas também para pedestres.

O vídeo também mostra um ciclista atravessando a ponte, logo atrás do veículo. Nas imagens não é possível identificar se no momento havia pedestres fazendo a travessia.

O condutor não foi identificado e não foi mais localizado após deixar a ponte.

Infração e multa

Conforme o artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), trafegar com veículos automotores em ciclovia ou ciclofaixa, assim como outros equipamentos, como passarelas, calçadas, passeios, decorre em infração gravíssima, com multa de R$ 293,47.

No entanto, por ser considerada imprudência que oferece risco maior ao trânsito, o valor é multiplicado por três, resultando em multa de R$ 880,41.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretaria de Trânsito e Transportes de Sobral (Setran) e aguarda retorno sobre o caso.

