ANP lança sistema para consumidor comparar preço

01:00 · 12.07.2018

Batizada de Infopreço, a ferramenta compila os dados informados pelos próprios postos. Em Fortaleza, o menor preço está em R$ 4,53 ( FOTO: REGINA CARVALHO )

Fortaleza/Rio. Desde que a Petrobras anunciou sua nova política para o reajuste de preços dos combustíveis, em junho do ano passado, o consumidor tem tido que ficar mais atento e pesquisar bem antes de abastecer os veículos. Agora, eles contam com uma nova ferramenta de auxílio na busca pelo valor mais em conta. Ontem, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) lançou um serviço, batizado de Infopreço, para que os postos de abastecimento informem voluntariamente o preço que estão cobrando pelos combustíveis - gasolina, etanol, diesel S-10, diesel S-500 e gás natural veicular (GNV). Até o fechamento desta edição, 177 postos se cadastraram para informar os preços, mas nenhum no Ceará.

O consumidor pode conferir a planilha com o nome, o endereço e os valores praticados pelos postos no site da ANP: http://www.Anp.Gov.Br/precos-e-defesa/234-precos/levantamento-de-precos/4606-infopreco-precos-praticados-pelos-postos-revendedores.

O objetivo, informa a ANP, é dar ao consumidor mais uma opção de consulta além do levantamento de preços feito pela agência. O novo sistema foi disponibilizado aos postos para cadastramento desde 20 de junho e, desde ontem, passaram a ser atualizados diariamente. A ANP elaborou um conjunto de filtros pelos quais é possível pesquisar por produto, CNPJ, nome e endereço do posto revendedor. A Agência ressalta, no entanto, que os dados publicados são de responsabilidade do revendedor.

Levantamento

O levantamento de preços da Agência Nacional de Petróleo continuará a ser realizado, mas não pode ser comparado ao Infopreço porque faz apenas o acompanhamento semanal, e não diário, como é o caso do novo sistema de consulta de valores. Além disso, na pesquisa semanal, é a própria Agência que faz a pesquisa dos valores praticados.

Reajuste

A Petrobras anunciou que o preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias, que entra em vigor hoje (12), será de R$ 2,0527, indicando alta de 0,78% ante o atual R$ 2,0369. Atualmente, o preço mínimo da gasolina nos postos de Fortaleza está em R$ 4,53.