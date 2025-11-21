Trello fora do ar? usuários enfrentam instabilidade nesta sexta (21)

O Trello, popular plataforma de gerenciamento de tarefas e organização de projetos, enfrenta instabilidade na manhã desta sexta-feira (21). Conforme o DownDetector — site que monitora o funcionamento de serviços online — mais de 1.018 reclamações foram registradas por volta das 11h, indicando falhas tanto no site quanto no aplicativo móvel.

Usuários de Fortaleza, Recife, Salvador, São Paulo, Brasília, Curitiba e Porto Alegre relataram dificuldades para acessar contas, visualizar quadros ou atualizar cartões dentro da plataforma. Em alguns casos, o serviço simplesmente não carregava; em outros, o aplicativo apresentava erros ao sincronizar informações.

Até o momento da publicação desta matéria, a causa da instabilidade não havia sido informada oficialmente pela empresa.

Para que serve o Trello?

O Trello é uma ferramenta digital usada para organizar tarefas, projetos e fluxos de trabalho. Baseado em um sistema visual de quadros, listas e cartões, ele permite que usuários:

acompanhem prazos e etapas de projetos;

distribuam tarefas entre membros de uma equipe;

anexem arquivos, links e comentários;

integrem o fluxo de trabalho com outros aplicativos e serviços.

O serviço é amplamente utilizado por empresas, equipes de tecnologia, profissionais autônomos e estudantes que buscam uma forma simples e colaborativa de organizar atividades.