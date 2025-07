CEO do X se demite do cargo em meio à controvérsias envolvendo IA de Elon Musk

Linda Yaccarino, CEO do X, antigo do Twitter, anunciou que se demitiu do cargo nesta quarta-feira (9). Ela foi escolhida pelo próprio dono da empresa, Elon Musk, para comandar a plataforma.

A agora ex-CEO elogiou o X e disse ter se orgulhado de sua gestão. Ela afirmou que "o melhor ainda está por vir", quando o X vai se integrar com a empresa xAI, criadora do Grok, a Inteligência Artficial (IA) da rede social.

A renúncia de Linda acontece, inclusive, durante a polêmica atualização recente do Grok em seu chatbot, que gerou uma série de comentários antissemitas. Postagens chegaram a elogiar Adolf Hitler.

Yaccarino era uma veterana executiva da área da publicidade quando foi contratada por Musk e teve uma série de desafios ao assumir o X, como reconquistar grandes anunciantes que reduziram investimentos após a aquisição de Musk.

"O X é verdadeiramente uma praça digital para todas as vozes e o sinal cultural mais poderoso do mundo. Não teríamos conseguido isso sem o apoio dos nossos usuários, parceiros de negócios e da equipe mais inovadora do mundo". disse Linda.