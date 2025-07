Texto de criador do Orkut dizendo que está 'construindo algo novo' volta a viralizar

O "textão" assinado pelo criador da rede social Orkut anunciando que está "construindo algo novo" voltou a ser assunto nas redes sociais nesta quarta-feira (9). Apesar de ser de 2022, o texto do engenheiro turco Orkut Buyukkokten volta e meia é relembrado pelos saudosos seguidores da plataforma.

Graças ao grande público brasileiro que usou o serviço em massa nos anos 2000, além da versão em inglês, a mensagem tem uma versão em português. E o empresário sinaliza a criação de um novo serviço - sem data para acontecer.

"Eu sou um otimista. Acredito no poder da conexão para mudar o mundo. Acredito que o mundo é um lugar melhor quando nos conhecemos um pouco mais. É por isso que criei a primeira rede social do mundo quando era estudante de pós-graduação em Stanford. É por isso que eu trouxe orkut.com para tantos de vocês ao redor do mundo. E é por isso que estou construindo algo novo. Te vejo depois!", diz Buyukkokten.

Para deixar os antigos usuários da plataforma ainda mais ansiosos, a página disponibiliza um espaço para que qualquer pessoa se cadastre por e-mail e receba atualizações de informações sobre a rede social.

Criador de Orkut quer rede social sem ódio e desinformação

Apesar do texto ser de 2022, a mensagem do criador da rede social segue atual. Ele diz que trabalha em um novo produto no qual as pessoas possam consumir informações reais sobre qualquer assunto e longe de conflitos.

"Há muito ódio online hoje em dia, e nossas opções para encontrar e construir conexões reais são poucas e distantes entre si. Sempre acreditei que uma amizade é mais do que um pedido de amizade e dediquei minha vida a ajudar milhões de vocês a construir conexões autênticas com seus vizinhos, familiares, funcionários e os belos estranhos que entram em suas vidas", declarou Buyukkokten.

Ainda no texto, ele ressaltou a importância de uma rede social unir e proteger os usuários. "Nossas ferramentas online devem nos servir, não nos dividir. Eles devem proteger nossos dados, não vendê-los. Eles devem nos dar esperança, não medo e ansiedade".

Veja mensagem completa:

"Sou o Orkut. 17 anos atrás eu criei uma pequena rede social enquanto eu trabalhava no Google como engenheiro de software. Em apenas alguns anos, essa rede social se tornou o orkut.com com mais de 300 milhões de usuários.

Acredito que o orkut.com encontrou sua comunidade porque reuniu tantas vozes diversas de todo o mundo em um só lugar. Trabalhamos muito para tornar o orkut.com uma comunidade onde o ódio e a desinformação não fossem tolerados. Nos dedicamos muito para tornar o orkut.com uma comunidade onde você pudesse conhecer pessoas reais que compartilhavam seus mesmos interesses, não apenas pessoas que curtiram e comentaram em suas fotos.

O mundo precisa de gentileza agora mais do que nunca. Há tanto ódio online nos dias de hoje, e nossas opções para encontrar e construir conexões reais são poucas e bem escassas. Sempre acreditei que uma amizade é mais do que um pedido de amizade, e dediquei minha vida para ajudar milhões de vocês a construir conexões autênticas com seus vizinhos, familiares, funcionários e os belos estranhos que entram em suas vidas.

Nossas ferramentas online devem nos servir, não nos dividir. Elas devem proteger nossos dados, não vendê-los. Elas devem nos dar esperança, não medo e ansiedade. A melhor rede social é aquela que enriquece sua vida, mas não a manipula. Eu quero que você seja capaz de ser o seu verdadeiro eu, online e offline. Eu quero que você seja capaz de fazer conexões duradouras. Eu quero ajudá-lo a fazer isso com todo o meu coração.

Eu sou uma pessoa otimista. Acredito no poder da conexão para mudar o mundo. Acredito que o mundo é um lugar melhor quando nos conhecemos um pouco mais. É por isso que criei a primeira rede social do mundo quando era estudante de pós-graduação em Stanford. É por isso que eu trouxe o orkut.com para tantos de vocês ao redor do mundo. E é por isso que estou construindo algo novo. Vejo você em breve!".