Bet365 fora do ar? Usuários relatam instabilidade no site de apostas

O site de apostas Bet365 está fora do ar para diversos clientes neste sábado (4). Pouco antes das 15h, mais de 2.600 reclamações sobre os serviços da empresa já haviam sido registradas no site DownDetector.

Segundo os usuários, o problema se intensificou depois de 14h deste sábado. A falha mais comum é de acesso ao website, mas também há reclamações sobre o login e pagamentos das apostas.

"Estava bem com meus jogos. Resultados favoráveis e, de repente, some tudo com erro 1009. Um absurdo. Afeta, em cheio, a credibilidade! No aguardo de retorno", publicou um usuário na plataforma DownDetector.