Bet365 fora do ar? Plataforma cai durante partida entre Manchester City e Real Madrid

O site de apostas Bet365 caiu e ficou fora do ar nesta terça-feira (26). A mensagem informando que a ferramenta estava indisponível e deveria voltar em breve foi mostrada aos usuários que tentaram acessá-la no início desta tarde.

Segundo o Downdetector, que monitora uma série de serviços online, a queda foi registrada por volta das 16h. Até então, supõe-se que a sobrecarga do site acontece por conta da partida entre Manchester City e Real Madrid, pela semifinal da Champions League.

Em resposta, o Bet365 usou o Twitter para explicar a instabilidade: "Olá, estamos cientes dos problemas e estamos trabalhando em uma correção o mais rápido possível. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado", revelou a plataforma.

Queda da plataforma

Esta, inclusive, não é a primeira vez que o site fica fora do ar em eventos decisivos. No início de abril, a queda aconteceu durante o início da Grand National, corrida de cavalos puro-sangue com obstáculos que ocorre desde o século XIX na Inglaterra.