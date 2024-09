X está bloqueado no Brasil há uma semana; entenda o que falta ser resolvido

O bloqueio da rede social X (antigo Twitter) no Brasil chega a uma semana neste sábado (7). A suspensão foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, no último dia 30 de agosto, e entrou em vigor no dia seguinte.

A decisão permanece válida até que todas as ordens judiciais proferidas pelo ministro relacionadas à ferramenta sejam cumpridas, as multas devidamente pagas e seja indicada, em juízo, a pessoa física ou jurídica representante em território nacional — no segundo caso, também o responsável administrativo.

Em 17 de agosto, o empresário Elon Musk, dono do X, havia anunciado o fechamento da sede da empresa no Brasil após a rede social ser multada por se recusar a cumprir a determinação de retirar do ar perfis bloqueados por Moraes em investigações sobre a disseminação de notícias falsas e de ataques às instituições.

Musk foi intimado no fim do mesmo mês a indicar um novo representante legal no Brasil em um prazo de até 24 horas, mas não cumpriu a determinação, fazendo com que a plataforma fosse derrubada no País.

Quando decisões serão cumpridas?

Por enquanto, não há qualquer indício de que o bilionário cumpra as ordens judiciais, portanto o X deve permanecer suspenso em território brasileiro.

No último sábado (31), o empresário debochou de Alexandre de Moraes em publicação na rede social, associando a imagem do ministro com um dos vilões da franquia Harry Potter. Ele ainda incentivou que os brasileiros baixassem VPN para uso do X no Brasil.