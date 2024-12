Tarcisio volta atrás e passa a defender câmeras policiais: 'Tinha visão equivocada'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), fez um pronunciamento sobre o cenário da segurança no estado paulista em meio à crise de violência policial. Nesta quinta-feira (5), ele defendeu o uso das câmeras nas fardas, admitindo erro em ter questionado a eficácia do dispositivo em janeiro deste ano.

Conforme o Estadão, durante a gestão de Tarcísio, o governador chegou a afirmar que o equipamento não trazia nenhum benefício para a sociedade. Porém, após um policial ser registrado jogando um homem de uma ponte, ele disse que o modelo seria mantido e ampliado.

“A questão das câmeras: eu era uma pessoa que estava completamente errada nessa questão. Eu tinha uma visão equivocada, fruto da experiência pretérita que tive, que não tem nada a ver com a questão da segurança pública. Hoje, estou absolutamente convencido de que é um instrumento de proteção da sociedade, do policial. Vamos não só manter, mas ampliar o programa", detalhou.

Ele ainda afirmou que o policial militar que jogou um homem de uma ponte em São Paulo será expulso da corporação, após ser preso nesta manhã. “Vai ficar preso, ser expulso da corporação, não tenho dúvidas disso”, disse Tarcísio.

As declarações foram dadas durante a inauguração do Centro de Transplante de Medula Óssea do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp).

Mudanças no comando da segurança

Durante a coletiva, Tarcísio sinalizou que o secretário Guilherme Derrite, do comando da Segurança Pública, irá permanecer na pasta, e que não haverá mudanças no comando da segurança e da PM.

“Momento de crise você não deve fazer mexida. Não é hora. Imagina cada situação difícil que você enfrentar, eu deixo de ter a confiança nas pessoas e parto para uma mudança generalizada. Interpreto isso como uma coisa ruim. Entendo que ao fim e ao cabo, a responsabilidade dos problemas é minha”. Tarcísio de Freitas Governador de São Paulo

O governador de São Paulo ainda disse que um estudo seria importante para descobrir pontos de melhorias na corporação, como programa de treinamento, compra de armamento não letal e intercâmbio entre polícias.