Porsche fica completamente destruído após acidente no Paraná

Um carro de luxo modelo Porsche ficou destruído, na madrugada desta quinta-feira (28), após bater contra uma árvore e capotar, em Londrina, na região norte do Paraná. As informações são do G1.

O veículo trafegava pela avenida Ayrton Senna, quando bateu contra uma árvore e capotou na via, de acordo com a Polícia Militar.

O motorista foi socorrido por uma ambulância de um plano de saúde privado. Por causa disso, a PM informou que não foi possível fazer o teste do bafômetro. A identidade do condutor não foi divulgada.

A polícia militar informou ainda que vai reforçar a fiscalização de veículos de alta potência na região.