Homem tenta fazer 'rinoplastia caseira' e vai parar em pronto-socorro de SP

Um homem deu entrada num pronto-socorro na zona sul de São Paulo, na noite do último dia 21, para tratar um ferimento no nariz provocado por uma tentativa de "rinoplastia caseira". De acordo com o G1, ele teria se orientado por vídeos na internet e utilizado álcool 70% para higienizar o órgão durante o procedimento.

O paciente disse aos médicos que não usou luva nem limpou o sangue "para não abrir os pontos", utilizou um anestésico veterinário e finalizou a "cirurgia" com "sutura com fio absorvível e [cola] super-bonder".

Ao G1, a Prefeitura de São Paulo confirmou que um homem foi acolhido na Unidade de Pronto Atendimento Campo Limpo e encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha para limpar um ferimento no nariz.

Suporte psicológico

A Prefeitura afirmou, também, que o paciente foi orientado a receber atendimento psicológico além do hospitalar.

"A pasta esclarece que, após ser acolhido pela equipe médica de saúde mental, o paciente passou por atendimento da equipe de bucomaxilofacial (BMF), que realizou a limpeza do ferimento, curativo e orientação quanto aos cuidados necessários", informou a gestão municipal.

Riscos

Cada vez mais populares na internet, técnicas caseiras para afinar o nariz podem provocar reações alérgicas, necroses, infecções, obstruções nasais, choques anafiláticos e, em alguns casos, até morte. Além disso, não são eficazes e podem até piorar o aspecto do nariz.

"Muitas pessoas acham que o procedimento é tão simples quanto parece ser nos vídeos. Não preciso nem falar que é muito arriscado e pode, até, levar à morte", afirmou ao G1 Rodrigo Lacerda, cirurgião plástico especialista em rinoplastia e integrante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).

O especialista continuou que há, ainda, o "risco de infecção por ter feito [o procedimento] sem a assepsia e por usar material não esterilizado", além de um risco de obstrução nasal muito grande. "As incisões feitas em uma rinoplastia precisam ser muito precisas, em locais bem definidos para não ter esse risco", explicou.

Vídeo

O YouTube é uma das redes sociais com mais vídeos que "ensinam a fazer rinoplastias caseiras". Uma busca rápida com o termo revela série de tutoriais de homens e mulheres "orientando" a fazer o procedimento em casa.

Legenda: Busca por "rinoplastia caseira" no YouTube revela uma série de "tutoriais". Foto: Reprodução

O G1 questionou a rede social sobre o compartilhamento desse tipo de conteúdo. Em nota, o YouTube respondeu: "Não permitimos material que incentive atividades perigosas com risco de danos físicos graves ou de morte. Contamos com uma combinação de sistemas inteligentes, revisores humanos e denúncias de usuários para identificar conteúdo suspeito e remover o que esteja em desacordo com nossas políticas assim que localizado".