Polícia prende suposto líder do PCC em desembarque de cruzeiro em Santos (SP); dois homens também são presos

A Polícia Civil de São Paulo prendeu um suposto líder do Primeiro Comando da Capital, o PCC, nessa quinta-feira (26). Rogério Faria da Silva, conhecido como Morcegão, foi detido após desembarcar de um navio de cruzeiro no Terminal Marítimo de Passageiros Giusfredo Santini, em Santos, no litoral de São Paulo. Conforme o Globo, outros dois homens também foram presos.

O suspeito é apontado como um dos cofundadores do PCC, e tinha iniciado uma viagem no último domingo (22). A investigação policial indica que "Morcegão" atuava no tráfico de drogas na região de Limeira. Ele tinha a função de "torre", sendo responsável por ser o "gerente local" do PCC.

Os outros dois suspeitos também atuavam no tráfico, sendo um gerente de distribuição de drogas em Limeira, subordinado ao "Morcegão"; e outro é um químico que atua junto ao tráfico.

Busca e apreensão

A Polícia Civil cumpriu dez mandados de busca e apreensão em residências com alguma conexão com os acusados. Nos locais, foram encontrados:

R$ 240 mil reais em espécie;

400 tijolos de cocaína;

Celulares;

Duas caminhonetes.

As prisões e investigações foram realizadas durante a Operação Narcos, contando com a atuação de agentes da Divisão de Investigações Gerais (DIG), da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) e do Grupo de Operações Especiais (GOE) de Limeira.

A 5ª Delegacia de Atendimento ao Turista do Porto de Santos deu apoio ao caso.