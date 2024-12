Piloto e passageiro de avião que desviou rota são encontrados mortos no Amazonas

Os destroços do avião que havia desaparecido em Manicoré, no estado do Amazonas, foram encontrados nesta quarta-feira (25), e duas mortes foram confirmadas. As vítimas são o piloto Rodrigo Boer e um passageiro identificado como Breno Braga Leite. A aeronave caiu em uma área de floresta densa e de difícil acesso.

A Prefeitura de Manicoré confirmou a informação ao portal g1. O avião desapareceu no último sábado (21), após um desvio de rota não programado.

A Força Área Brasileira iniciou as buscas e até as 12h27 desta quarta havia percorrido 2.327 km² de floresta.

O Corpo de Bombeiros e as Polícias Militar e Civil também auxiliaram nas buscas. Na véspera de Natal, a Governo do Amazonas enviou equipes com cães farejadores.

Quem era o piloto?

Rodrigo Boer era paulista, morador de São José do Rio Preto, e foi para o Amazonas a trabalho. Conforme a mãe, ele tinha o sonho de conhecer a Amazônia e ela o teria ajudado a comprar uma passagem para realizar um sobrevoo da região.

Nagila informou que o filho fez revisões e consertos no avião, que teria apresentado problemas no itinerário.

Antes de decolar para Manaus, ele teria passado o GPS para Nagila acompanhar a viagem e apontou que poderia ficar sem sinal por até dois dias.