Cachorro é furtado de carro em estacionamento de shopping, em Belo Horizonte

Um cão da raça spitz alemão, também conhecida como Lulu da Pomerânia, foi furtado no estacionamento de um shopping no município de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa terça-feira (24).

A família tutora do animal relatou, ao portal g1, que estacionou o carro no cetro comercial, no bairro Eldorado, por volta das 16h10. E o cachorro foi deixado dentro do veículo, com uma fresta da janela aberta, por cerca de 15 minutos.

Conforme registrado no boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), as vítimas retornaram ao local e perceberam que o carro estava destrancado e o vidro dianteiro direito havia sido forçado.

Além do cão, a família relatou que brinquedos e uma sacola com roupas foram levados pelo suspeito.

Câmeras de segurança registraram o momento que um homem carrega o pet dentro de uma caixa por lojas próximas ao shopping. O suspeito ainda não foi capturado.

A família e os amigos estão se mobilizando em uma campanha nas redes sociais em busca por Francisco, o animalzinho de 2 anos.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais.