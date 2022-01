Pico da Ômicron no Brasil pode acontecer em duas a três semanas, logo seguido de queda; entenda

O pico da variante Ômicron pode acontecer daqui a duas a três semanas no Brasil, caso a curva siga o mesmo padrão de locais como a África do Sul, onde a variante foi identificada no fim de novembro, e o Reino Unido. Logo após esse pico, a crise entraria em queda.

O número de casos também despencou no Canadá, na Austrália e em cidades populosas dos Estados Unidos, como Nova York, seguindo o mesmo exemplo.

A taxa de transmissão da variante Ômicron é quatro vezes maior do que o vírus original, o que torna a curva mais aguda. A queda do pico se dá quando o vírus não infecta mais pessoas suscetíveis, que estão vacinadas ou já foram infectadas.

Os países que adotam testagem maciça e autoisolamento, em duas semanas têm 30% de queda de casos, de acordo com informações do jornal O Globo. Autotestes, isolamento por sete dias e uso de máscaras melhores, que não de pano, reforçam a barreira.

Leia mais Metro Procon Fortaleza investiga farmácia e laboratórios por preços abusivos de testes de Covid-19

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom, alerta que "esta pandemia está longe de terminar, e dado o incrível crescimento da Ômicron em todo o mundo, é provável que surjam novas variantes", em entrevista coletiva em Genebra, na Suíça.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste