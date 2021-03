Pessoas que vivem com HIV são incluídas no grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19

Pessoas de 18 a 59 anos vivendo com o HIV foram inseridas pelo Ministério da Saúde na lista de priorização da vacinação contra a Covid-19, na segunda-feira (29). A indicação é imunizá-las depois de encerrar a vacinação de pessoas de 60 a 64 anos, de acordo com a pasta.

Na nota técnica, o órgão informa que a intenção é "reduzir o impacto da pandemia nesse grupo, especialmente em relação ao risco de hospitalização e óbito, e respeitar o conceito de equidade do Sistema Único de Saúde (SUS)".

O documento explica também que a medida segue "novas evidências científicas" que apontam riscos de "desfechos negativos da Covid-19" neste grupo prioritário.

Esquema

As pessoas que vivem com HIV devem receber as doses na mesma etapa em que serão contemplados quem apresenta comorbidades, como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. É o maior grupo de risco do plano de imunização, com quase 18 milhões de pessoas.

Na nota técnica, a Saúde não estima quantas pessoas devem entrar neste grupo após a atualização do plano de vacinação. No total, as listas de prioridade - ainda sem esta mudança - somam cerca de 77,3 milhões de indivíduos.

Acordo

O Ministério também afirma que pessoas com HIV, maiores de 60 anos, já estão contempladas na priorização por faixa etária no plano.

Prefeitos e governadores podem traçar planos próprios, mas há um acordo entre o Ministerio da Saúde e os conselhos que representam secretários estaduais (Conass) e municipais (Conasems) para que seja seguido o plano nacional de vacinação.

Lista de prioridades

Também conforme o órgão, serão considerados na lista de prioridades todos os indivíduos que vivem com HIV, de 18 a 59 anos, independente da contagem de linfócitos T-CD4+.

"O início da vacinação para este grupo será informado por meio do Programa Nacional de Imunizações", diz a nota técnica.