Hamilton Mourão recebe primeira dose da vacina contra a Covid-19, em Brasília

O vice-presidente do Brasil, general Hamilton Mourão, recebeu a primeira dose da vacina Coronavac, contra a Covid-19, na tarde desta segunda-feira (29), em Brasília. Ele compartilhou o momento em suas redes sociais.

"Hoje fiz minha parte como cidadão consciente e recebi a primeira dose da vacina contra a Covid-19 (Coronavac). Espero que, em breve, o maior número possível de vacinas chegue à população brasileira", disse Mourão.

Após receber o imunizante, o vice-presidente falou a jornalistas. "É importante que todos sejam vacinados. Cada um dentro da sua vez, chegando a sua hora dentro da fila bonitinho, direitinho", disse a jornalistas após ser vacinado. "A vacina é tranquilinha, não dói. O pessoal pode vir tranquilo, rapidinho", acrescentou.

No fim do ano passado, Mourão testou positivo para a Covid-19 e ficou em isolamento na residência oficial do Jaburu, em Brasília.

Do alto escalão do governo, já foram vacinados os ministros Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, de 73 anos, e Paulo Guedes, da Economia, de 71 anos.