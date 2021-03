Butantan entrega mais 5 milhões de doses da vacina CoronaVac ao Ministério da Saúde

O Instituto Butantan entregou, nesta segunda-feira (29), mais 5 milhões de doses da vacina CoronaVac, contra a Covid-19, ao Ministério da Saúde. O lote é o maior já entregue de doses envasadas pela instituição. As informações são do portal G1.

Um lote com 6 milhões de imunizantes foi disponibilizado em janeiro, os quais, no entanto, já estavam prontos, pois foram importados da China.

Os caminhões com a carga da vacina deixaram a sede do Butantan por volta das 8h. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB) e o secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, estiveram no local acompanhando a entrega.

Novo lote de insumo

Gorinchteyn, durante coletiva de imprensa no local, divulgou que o Instituto receberá novo lote de insumo entre os dias 6 e 8 de abril. "Acabamos de receber a confirmação da área técnica do Butantan de que do dia 6 a 8 de abril teremos mais três milhões de doses da vacina, que virão através do insumo farmacêutico ativo", afirmou.

O total de vacinas, com o novo carregamento, chega a 32,8 milhões de doses oferecidas pelo estado paulista ao Plano Nacional de Imunização (PNI) desde o dia 17 de janeiro. O total de vacinas oferecidas pelo Butantan ao País somará 46 milhões até o dia 30 de abril. As doses de abril, inclusive, já estão em produção.

A entidade realiza uma força-tarefa para que as doses sejam envasadas e entregues ao PNI em ritmo acelerado. Em razão disso, o Instituto chegou a dobrar o número de funcionários que trabalham no envase das vacinas.

Mais vacinas

Uma remessa de 8,2 mil litros de Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) desembarcou em São Paulo no dia 4 de março para ser envasada, rotulada e embalada no Butantan. Tal carga do IFA corresponde a cerca de 14 milhões de doses.

O diretor da instituição, Dimas Covas, disse, em fevereiro, que o Butantan deve receber 6 mil litros insumos em abril — o suficiente para produzir 8 milhões de vacinas.

O Butantan trabalha para que o envio de outras 54 milhões de vacinas sejam disponibilizadas aos brasileiros até 30 de agosto, o que totalizará 100 milhões de unidades.