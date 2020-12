Hamilton Mourão testa positivo para Covid-19 e fica em isolamento em Brasília

O vice-presidente Hamilton Mourão, 67, contraiu o novo coronavírus, informou neste domingo (27) a assessoria de comunicação da Vice-Presidência da República.

Leia mais

Em nota, o órgão afirma que o teste positivo para Covid-19 foi confirmado na tarde deste domingo e que Mourão permanecerá em isolamento na residência oficial do Jaburu, em Brasília.



O documento não informa o estado de saúde do vice-presidente e não menciona se ele manifestou algum tipo de sintoma.

Pessoas com mais de 60 anos são consideradas grupo de risco pela OMS (Organização Mundial da Saúde).



Entre as autoridades brasileiras que já contraíram o vírus, estão 14 ministros do governo e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) – ele mesmo foi infectado em julho, mas se recuperou sem maiores sintomas.

O último membro do primeiro escalão a receber exame positivo para a doença foi o ministro Tarcísio de Freitas (Infraestrutura).

Outras autoridades infectadas



Também já foram infectados os ministros Augusto Heleno (Segurança Institucional); Bento Albuquerque (Minas e Energia); Onyx Lorenzoni (Cidadania); Milton Ribeiro (Educação); Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia); Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União); Braga Neto (Casa Civil); Jorge Oliveira (Secretaria-Geral); Marcelo Álvaro Antônio (Turismo); Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo); Fábio Faria (Comunicações); Eduardo Pazuello (Saúde) e André Mendonça (Justiça).



No início de dezembro, o Comandante do Exército, general Edson Pujol, também recebeu exame positivo para o coronavírus.