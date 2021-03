Prefeitos brasileiros fazem apelo por ajuda internacional no combate à pandemia no País; veja vídeo

Em vídeo publicado nas redes sociais da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), nesta segunda-feira (29), gestores de diversos municípios brasileiros expõem os desafios no combate à pandemia de Covid-19 no Brasil e pedem ajuda internacional.

Além do prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira (PDT), participaram da ação os representantes de Caruaru (PE), Raquel Lyra, do Rio de Janeiro (RJ), Eduardo Paes, de Belém (PA), Edmilson Rodrigues, de Aracajú (SE), Edvaldo Nogueira, de Florianópolis (SC), Gean Loureiro, de Salvador (BA), Bruno Reis, e de Pelotas (SC), Paula Mascarenhas. O presidente da organização e ex-prefeito de Campinas (SP), Jonas Donizette, também fez parte do pronunciamento.

Veja o vídeo

“O que estamos vivendo no Brasil hoje impede assistência adequada aos pacientes. Acreditamos que com a ajuda de outras nações podemos disponibilizar leitos, medicamentos, testagem gratuita, vacinas, oxigênio e auxílio às populações mais vulneráveis”, dizem os prefeitos.

Os gestores lembram as medidas que vêm adotando de prevenção à doença, como o distanciamento social e a obrigatoriedade do uso de máscaras, mas também destacam a importância do fortalecimento das campanhas de imunização contra a Covid-19.

“Quanto maior a proporção da população vacinada, menores os riscos. Somos nós, prefeitos, os responsáveis por vacinar a população dos nossos municípios. Por isso, estamos unidos pedindo socorro”, ressaltam, no vídeo.

Covid-19 no Brasil

Nesse domingo (28), o Brasil registrou novo recorde na média móvel de mortes por Covid-19: 2.598 em 7 dias, alta notificada pelo terceiro dia consecutivo. A última semana foi um marco para a história da pandemia no País, com o alcance do número de 300 mil vítimas da pandemia e o registro de mais de 3,5 mil óbitos em 24 horas.