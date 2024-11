Página com o tema da redação do Enem 2024 vaza antes do horário permitido; PF investiga

Imagens de páginas do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) de 2024 começaram a circular antes das 18 horas, momento em que estudantes podem deixar as salas de aplicação das provas. A Polícia Federal está investigando o caso. O Inep garantiu que o vazamento não comprometeu a "lisura do certame".

Segundo O Globo, as primeiras imagens começaram a circular por voltas das 16h30 e traziam o tema da redação e os temas motivadores. Entre eles, o samba da Mangueira "História para ninar gente grande" e uma imagem de alunos da rede municipal do Rio na Pequena África.

Ambos serviram para inspirar os candidatos a escrever sobre o tema "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil". Por volta das 17 horas, documento com todas as questões da prova passaram a circular.

O Inep informou que os episódios "são registrados em ata de sala de aplicação e não comprometem a lisura do certame". O órgão disse ainda que "deixar o local de prova portando o caderno de questões antes dos 30 minutos finais de prova é motivo de eliminação do participante".

A Polícia Federal está investigando o caso.

Vazamento em 2023

Caso semelhante aconteceu no Enem 2023. No ano passado, a prova de redação foi vazada ainda antes das 14 horas.

Em maio, a PF identificou que uma pessoa contratada para aplicar a prova em Belém, no Pará, havia tirado foto da página e enviado para uma amiga por volta das 13h50.

"A conduta de utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de processo seletivo para ingresso no ensino superior, pode gerar uma pena de reclusão de um a quatro anos e multa", informou a PF.

No mesmo ano, também circulou imagens da prova completa antes do fim da aplicação. Contudo, a Polícia Federal não divulgou se houve investigação desse caso.

O vazamento mais sério, contudo, aconteceu em 2009. Naquele ano, imagens das provas circularam antes mesmo do início da aplicação. O Enem teve que ser cancelado e adiado por dois meses, para que fosse possível elaborar uma nova prova.