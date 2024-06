Paciente oncológico ganha formatura em hospital e se torna engenheiro dez dias antes de morrer

O catarinense Paulo César Gazaro, de 45 anos, realizou o sonho de se tornar engenheiro dez dias antes de morrer. Diagnosticado com um câncer de intestino há 11 meses, ele recebeu o diploma no hospital em que estava internado, na Zona Leste de São Paulo.

A cerimônia de diplomação foi realizada no dia 20 de maio, pela sua esposa Graziela Gonçalves Gazaro, pela faculdade em que cursava o último período de Engenharia Civil e pelos médicos e funcionários da unidade hospitalar.

Dez dias depois da formatura, Gazaro morreu por consequência de uma insuficiência respiratória causada pelo longo tratamento do câncer, que estava em fase de metástase.

A decisão da antecipação da formatura foi tomada pela instituição de ensino em comum acordo com a família, devido ao quadro clínico dele. As atividades avaliativas pendentes foram antecipadas para o estudante poder se formar.

“O grande sonho do Paulo era se tornar engenheiro. Ele ingressou no curso mais tarde, por não ter oportunidade de estudar mais cedo. E o desejo dele é que nós tivéssemos uma empresa juntos, formando uma dupla. Eu arquiteta, ele engenheiro. Era um desejo tão forte que serviu muitas vezes de forças para o tratamento dele. No leito de internação, ele assistia às aulas online, fazias as atividades e ele esquecia que estava doente”, contou a esposa.

Legenda: Paulo estava no último semestre do curso e teve as avaliações antecipadas. Foto: Reprodução / Acervo pessoal

'Vencer e seguir a vida'

Ao g1, a companheira de Paulo disse ainda que, nos últimos meses, ele passou por 9 sessões de quimioterapia, além de imunoterapia. Ambos os tratamentos não impediram o avanço da doença, que se espalhou pela bexiga, abdômen e fígado.

“Ele morreu sem saber da gravidade da doença, porque ele não queria saber. Acreditava muito na cura e fazia planos para depois de formado. Dizia que apenas estava com uma doença e, por isso, iria vencer e seguir a vida. Nesse momento percebi que ele não podia partir sem realizar o maior sonho que teve em vida”, declarou. Paulo e Graziela estavam juntos desde 2007, quando se conheceram em um barzinho com amigos.

Nas redes sociais, a faculdade em que ele estudava publicou um registro da celebração e lamentou a morte do egresso: “O Paulo será um eterno exemplo de persistência, sinônimo da palavra 'sonhador'. Que a história dele sirva de aprendizado e inspiração para todos que têm um sonho a realizar”.

Paulo foi cremado nesta sexta-feira (31), em uma cerimônia reservada realizada no Cemitério Valle dos Reis, em Taboão da Serra, município da Região Metropolitana de São Paulo.