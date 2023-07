Pablo Marçal é alvo de operação da PF por supostos crimes eleitorais e lavagem de dinheiro

O coach Pablo Marçal virou alvo de operação da Polícia Federal em São Paulo nesta quarta-feira (5), que tem como alvo a apuração de crimes de falsidade ideológica eleitoral, apropriação indébita eleitoral e lavagem de dinheiro durante as eleições realizadas em solo brasileiro em 2022.

Marçal foi pré-candidato do PROS à Presidência da República durante o pleito em questão, mas mudou o registro para deputado federal após conflitos internos na legenda.

Segundo as investigações conduzidas pela PF, Marçal e o sócio teriam realizado doações milionárias às campanhas do partido, mas parte desses valores registrados teriam retornado às empresas das quais são donos.

Até então, nesta quarta-feira (5), sete mandados de busca e apreensão foram conduzidos nas residências dos investigados e nas sedes das empresas dos supostos envolvidos no esquema.

Mudanças nas eleições

Em 2022, Marçal declarou patrimônio de quase R$ 17 milhões à Justiça Eleitoral quando se lançou candidato à presidência da República pelo PROS (Partido Republicano da Ordem Social).

O nome dele foi oficializado em maio, durante evento do partido em São Paulo. Na época, Marçal havia sinalizado à legenda a intenção de disputar vaga na Câmara dos Deputados, mas os planos foram alterados.

Já em agosto do ano passado, a candidatura dele foi retirada contra a vontade dele. Após várias tentativas de barrar a decisão, Marçal decidiu apoiar o então candidato Jair Bolsonaro, do PP.

Polêmicas

O nome de Marçal foi criticado na Internet nas últimas semanas após a morte do jovem Bruno da Silva Teixeira, 26 anos, que faleceu devido a uma parada cardíaca enquanto participava de uma maratona de rua no Alphaville, em São Paulo. A atividade foi organizada pelo grupo empresarial comandado pelo coach, que precisou ser resgatado de uma expedição perigosa ao Pico dos Marins, em São Paulo, no começo de 2022.

Além desse caso, a quarta-feira (28), o técnico de audiovisual Celso Guimarães Silva, 49 anos, faleceu dois dias depois de sofrer uma descarga elétrica e cair de uma altura de quase cinco metros no estúdio de Pablo Marçal, em Barueri, Grande São Paulo.