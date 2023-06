Pablo Marçal rebate críticas da família de jovem que morreu em maratona: 'ninguém morre correndo'

O coach Pablo Marçal decidiu se pronunciar após ser criticado pela família de Bruno Teixeira, jovem que morreu ao participar de uma "maratona surpresa" organizada pelo palestrante. Segundo os familiares, Pablo estava promovendo um "marketing com a desgraça".

Nas redes sociais, o empresário rebateu as acusações e argumentou que uma "doença pré-existente" teria provocado a morte da vítima.

"Gente, eu não apoiei e nenhuma empresa minha promoveu maratona. Inclusive o falecido nem chegou a percorrer 15 km. Ninguém morre correndo. Eu sei o que vocês estão procurando!!!!!"", escreveu Pablo Marçal, recebendo diversas críticas também de internautas.

MORTE DURANTE MARATONA

Momentos antes de a corrida começar, o jovem gravou um vídeo revelando uma mudança, de última hora, na distância da prova, de 21km para 42km. "Onde eu fui me enfiar? Esse é o problema de andar com gente de frequência alta", disse o rapaz, no vídeo. Bruno passou mal no 15º quilômetro da corrida, por volta das 22h.

Veja vídeo

Marçal disse, em uma live nas redes sociais, que não estava envolvido na corrida e não estava no grupo. Contudo, o desafio repentino de correr uma maratona foi dado dias após o coach ter feito um vídeo no qual dizia ter completado uma corrida de 42 km.

"Minha mãe não é mãe de fraco. Meu pai não é pai de otário. Minha vó não é vó de trouxa", escreveu Marçal na publicação em que completou os 42 km de corrida.

'HOMENAGEM' DE PABLO MARÇAL

Duas semanas após o acontecimento, Pablo realizou uma live para 12 mil pessoas onde reiterou o motivo de não ter comentado o caso antes e contou sobre ter “escrito o nome dele [Bruno] no próprio tênis”.

“Respeita o cara, morreu novo. Mil e trezentas pessoas morrem por dia com problema de coração. Passa na porta aqui da minha empresa. Nós vamos ficar 70 dias com as bandeiras baixas, nós estamos em luto por ele”, afirmou Marçal.